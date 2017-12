Maladie de Parkinson : des chaussures avec laser intégré pour corriger la démarche

La maladie de Parkinson entraîne de nombreux symptômes, y compris au niveau de la démarche. Les mouvements deviennent lents et raides, l'akinésie et la "démarche parkinsonienne" sont très handicapants au quotidien. Ces troubles peuvent aller jusqu'à perturber l' équilibre ...

Murielle Ferraye, de l’Université de Twente, a mis au point des chaussures avec des lasers intégrés pour aider les patients à corriger leur démarche. Le laser permet de concentrer l’attention sur un point proche des pieds, quelques centimètres en avant, pour stabiliser l’équilibre.

Chaque chaussure projette un laser jusqu’à 45 cm devant. L’utilisateur n’a plus alors qu’à avancer vers cette ligne pour contrebalancer ses problèmes de démarche. Le laser ne reste allumé que lorsque le pied est posé. Selon une étude menée sur 21 patient, ce système a permis de diminuer de 50% cette démarche parkinsonienne. La durée des gels dans les mouvements a elle aussi était diminuée de plus de moitié.

De plus, la majorité des patients se sont dits plus que ravis de porter les chaussures au quotidien. Et le fait d’avoir cette ligne laser projetée au sol par les chaussures même lorsque leur démarche n’est pas trop problématique ne posait aucun souci.

Murielle Ferraye va maintenant travailler à améliorer le système, notamment pour que le laser ne se déclenche que lorsque la démarche est problématique. À suivre !